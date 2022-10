Covid in Calabria: +830 positivi e 4 vittime nelle ultime 24 ore

CATANZARO – Le persone risultate positive al Coronavirus sono 573727 (+830) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3867298 (+4.695).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2466 (22 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2440 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 95575 (95192 guariti, 383 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 5421 (80 in reparto, 2 in terapia intensiva, 5339 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 162308 (160984 guariti, 1324 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 447 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 438 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56052 (55785 guariti, 267 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2115 (26 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2088 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 192470 (191610 guariti, 860 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 753 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 745 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49024 (48836 guariti, 188 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica: totale positivi 166 di cui 3 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica nel setting fuori regione si registrano 4 nuovi casi a domicilio.

BOLLETTINO 19 OTTOBRE 2022

Tamponi effettuati 3.867.298 (+4.695). Percentuale di tamponi positivi: 17,68%

Casi Totali: 573.727 (+830)

Catanzaro 98.041 (+163)

Cosenza 167.729 (+322)

Crotone 56.499 (+61)

Reggio Calabria 194.585 (+213)

Vibo Valentia 49.777 (+64)

Altra Regione o Stato Estero 7.096 (+7)

Guariti: 559.223 (+1.137)

Catanzaro 95.192 (+158)

Cosenza 160.984 (+705)

Crotone 55.785 (+74)

Reggio Calabria 191.610 (+185)

Vibo Valentia 48.836 (+7)

Altra Regione o Stato Estero 6.816 (+8)

Deceduti: 3.040 (+4)

Catanzaro 383 (0)

Cosenza 1.324 (+4)

Crotone 267 (0)

Reggio Calabria 860 (0)

Vibo Valentia 188 (0)

Altra Regione o Stato Estero 18 (0)

Attualmente Positivi: 11.464 (-311)

Catanzaro 2.466 (+5)

Cosenza 5.421 (-387)

Crotone 447 (-13)

Reggio Calabria 2.115 (+28)

Vibo Valentia 753 (+57)

Altra Regione o Stato Estero 262 (-1)

– In Isolamento: 11.309 (-311)

Catanzaro 2.440 (+2)

Cosenza 5.339 (-380)

Crotone 438 (-14)

Reggio Calabria 2.088 (+27)

Vibo Valentia 745 (+55)

Altra Regione o Stato Estero 259 (-1)

– In Reparto: 148 (+2)

Catanzaro 22 (+4)

Cosenza 80 (-6)

Crotone 9 (+1)

Reggio Calabria 26 (+1)

Vibo Valentia 8 (+2)

Altra Regione o Stato Estero 3 (0)

– In Rianimazione: 7 (-2)

Catanzaro 4 (-1)

Cosenza 2 (-1)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 1 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)