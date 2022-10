Covid in Calabria: +861 nuovi casi e boom di guariti. Due i decessi

CATANZARO – Le persone risultate positive al Coronavirus sono 564738 (+861) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3821463 (+4.267).

L’Asp di Cosenza dichiara che il totale dei guariti comunicati in data odierna comprende un riallineamento del totale delle guarigioni avvenute nelle settimane precedenti.

BOLLETTINO 8 OTTOBRE 2022

Totale dei tamponi effettuati 3.821.463 (+4.267), percentuale dei tamponi positivi: 20,18%

Casi Totali: 564.738 (+861)

Catanzaro 96.352 (+177)

Cosenza 163.320 (+372)

Crotone 56.011 (+64)

Reggio Calabria 192.799 (+174)

Vibo Valentia 49.230 (+66)

Altra Regione o Stato Estero 7.026 (+8)

Guariti: 547.422 (+27.475)

Catanzaro 93.445 (+171)

Cosenza 154.175(+25800)

Crotone 55.270 (+15)

Reggio Calabria 189.701 (+89)

Vibo Valentia 48.469 (+13)

Altra Regione o Stato Estero 6.362 (+1387)

Deceduti: 3.024 (+2)

Catanzaro 383 (+1)

Cosenza 1.313 (+1)

Crotone 266 (0)

Reggio Calabria 858 (0)

Vibo Valentia 186 (0)

Altra Regione o Stato Estero 18 (0)

Attualmente Positivi: 14.292 (-26.616)

Catanzaro 2.524 (+5)

Cosenza 7.832 (-25429)

Crotone 475 (+49)

Reggio Calabria 2.240 (+85)

Vibo Valentia 575 (+53)

Altra Regione o Stato Estero 646 (-1379)

– In Isolamento: 14.155 (-26.611)

Catanzaro 2.496 (+6)

Cosenza 7.769 (-25427)

Crotone 469 (+49)

Reggio Calabria 2.214 (+87)

Vibo Valentia 563 (+53)

Altra Regione o Stato Estero 644 (-1379)

– In Reparto: 132 (-4)

Catanzaro 23 (-1)

Cosenza 63 (-2)

Crotone 6 (0)

Reggio Calabria 26 (-1)

Vibo Valentia 12 (0)

Altra Regione o Stato Estero 2 (0)

– In Rianimazione: 5 (-1)

Catanzaro 5 (0)

Cosenza 0 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 0 (-1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)