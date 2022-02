Covid: in Calabria ancora +1.768 nuovi positivi e 8 decessi. Risale il tasso di positività

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2181661 (+9.485).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 199136 (+1.768) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6126 (74 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6044 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21033 (20815 guariti, 218 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 11400 (129 in reparto, 7 in terapia intensiva, 11264 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33146 (32282 guariti, 864 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2952 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2923 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17127 (16952 guariti, 175 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13567 (102 in reparto, 10 in terapia intensiva, 13455 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 67893 (67284 guariti, 609 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 13300 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13282 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10819 (10670 guariti, 149 deceduti).

BOLLETTINO 17 FEBBRAIO

Tamponi effettuati 2.181.661 (+9.485). Tasso di positività al 18,64% (ieri era al 13,16%)

Casi Totali: 199.136 (+1.768)

Catanzaro 27.159 (+173)

Cosenza 44.546 (+196)

Crotone 20.079 (+209)

Reggio Calabria 81.460 (+1021)

Vibo Valentia 24.119 (+169)

Altra Regione o Stato Estero 1.773 (0)

Guariti: 149.580 (+1.394)

Catanzaro 20.815 (+394)

Cosenza 32.282 (+45)

Crotone 16.952 (+109)

Reggio Calabria 67.284 (+846)

Vibo Valentia 10.670 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1.577 (0)

Deceduti: 2.025 (+8)

Catanzaro 218 (+1)

Cosenza 864 (+5)

Crotone 175 (+2)

Reggio Calabria 609 (0)

Vibo Valentia 149 (0)

Altra Regione o Stato Estero 10 (0)

Attualmente Positivi: 47.531 (+366)

Catanzaro 6.126 (-222)

Cosenza 11.400 (+146)

Crotone 2.952 (+98)

Reggio Calabria 13.567 (+175)

Vibo Valentia 13.300 (+169)

Altra Regione o Stato Estero 186 (0)

– In Isolamento: 47.149 (+369)

Catanzaro 6.044 (-221)

Cosenza 11.264 (+150)

Crotone 2.923 (+97)

Reggio Calabria 13.455 (+176)

Vibo Valentia 13.282 (+167)

Altra Regione o Stato Estero 181 (0)

– In Reparto: 357 (-2)

Catanzaro 74 (-2)

Cosenza 129 (-2)

Crotone 29 (+1)

Reggio Calabria 102 (-1)

Vibo Valentia 18 (+2)

Altra Regione o Stato Estero 5 (0)

– In Rianimazione: 25 (-1)

Catanzaro 8 (+1)

Cosenza 7 (-2)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 10 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)