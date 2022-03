Covid: in Calabria ancora nuovi positivi sopra quota duemila e tasso di positività al 20%

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2401548 (+12.242).

BOLLETTINO 11 MARZO

Tamponi effettuati 2.401.548 (+12.242). Tasso di positività al 20,02%

Casi Totali: 238.287 (+2.451)

Catanzaro 30.778 (+274)

Cosenza 54.059 (+796)

Crotone 24.260 (+279)

Reggio Calabria 98.775 (+806)

Vibo Valentia 28.539 (+292)

Altra Regione o Stato Estero 1.876 (+4)

Guariti: 187.041 (+1.395)

Catanzaro 26.071 (+251)

Cosenza 35.963 (+118)

Crotone 20.360 (+203)

Reggio Calabria 88.049 (+820)

Vibo Valentia 15.000 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1.598 (+3)

Deceduti: 2.171 (+7)

Catanzaro 237 (+2)

Cosenza 928 (+1)

Crotone 188 (+1)

Reggio Calabria 651 (+2)

Vibo Valentia 155 (+1)

Altra Regione o Stato Estero 12 (0)

Attualmente Positivi: 49.075 (+1.049)

Catanzaro 4.470 (+21)

Cosenza 17.168 (+677)

Crotone 3.712 (+75)

Reggio Calabria 10.075 (-16)

Vibo Valentia 13.384 (+291)

Altra Regione o Stato Estero 266 (+1)

– In Isolamento: 48.750 (+1.058)

Catanzaro 4.403 (+31)

Cosenza 17.072 (+676)

Crotone 3.686 (+75)

Reggio Calabria 9.947 (-18)

Vibo Valentia 13.376 (+292)

Altra Regione o Stato Estero 266 (+2)

– In Reparto: 309 (-9)

Catanzaro 60 (-10)

Cosenza 93 (+1)

Crotone 26 (0)

Reggio Calabria 122 (+2)

Vibo Valentia 8 (-1)

Altra Regione o Stato Estero 0 (-1)

– In Rianimazione: 16 (0)

Catanzaro 7 (0)

Cosenza 3 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 6 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)