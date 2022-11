Covid in Calabria, avanza ancora il virus: più di mille i nuovi casi

CATANZARO – Le persone risultate positive al Coronavirus sono 596934 (+1.005) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4005780 (+5.075).

BOLLETTINO 29 NOVEMBRE 2022

Tamponi effettuati 4.005.780 (+5.075). Percentuale dei tamponi positivi: 19,80%

Casi Totali: 596.934 (+1.005)

Catanzaro 103.824 (+253)

Cosenza 176.424 (+288)

Crotone 57.651 (+48)

Reggio Calabria 200.345 (+349)

Vibo Valentia 51.441 (+61)

Altra Regione o Stato Estero 7.249 (+6)

Guariti: 587.126 (+1.226)

Catanzaro 101.897 (+319)

Cosenza 172.980 (+527)

Crotone 57.119 (+56)

Reggio Calabria 197.317 (+259)

Vibo Valentia 50.785 (+48)

Altra Regione o Stato Estero 7.028 (+17)

Deceduti: 3.123 (+1)

Catanzaro 396 (0)

Cosenza 1.372 (+1)

Crotone 270 (0)

Reggio Calabria 876 (0)

Vibo Valentia 190 (0)

Altra Regione o Stato Estero 19 (0)

Attualmente Positivi: 6.685 (-222)

Catanzaro 1.531 (-66)

Cosenza 2.072 (-240)

Crotone 262 (-8)

Reggio Calabria 2.152 (+90)

Vibo Valentia 466 (+13)

Altra Regione o Stato Estero 202 (-11)

– In Isolamento: 6.538 (-229)

Catanzaro 1.509 (-68)

Cosenza 2.002 (-245)

Crotone 258 (-10)

Reggio Calabria 2.118 (+93)

Vibo Valentia 450 (+11)

Altra Regione o Stato Estero 201 (-10)

– In Reparto: 141 (+4)

Catanzaro 18 (0)

Cosenza 69 (+4)

Crotone 4 (+2)

Reggio Calabria 33 (-3)

Vibo Valentia 16 (+2)

Altra Regione o Stato Estero 1 (-1)

– In Rianimazione: 6 (+3)

Catanzaro 4 (+2)

Cosenza 1 (+1)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 1 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)