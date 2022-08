Covid in Calabria: casi in lieve diminuzione ma tasso di positività alle stelle

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.644.165 (+3.896).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 532.729 (+1.346) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4.231 (49 in reparto, 5 in terapia intensiva, 4.177 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 85.781 (85.410 guariti, 371 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 50.935 (48 in reparto, 1 in terapia intensiva, 50.886 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 99.960 (98.689 guariti, 1.271 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2.224 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.213 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51.140 (50.884 guariti, 256 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5.211 (56 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.155 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 180.083 (179.241 guariti, 842 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2.490 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.476 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 44.209 (44.029 guariti, 180 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 303 nuovi soggetti positivi di cui 18 fuori regione. L’ASP di Cosenza comunica 411 nuovi soggetti positivi di cui 46 fuori regione.

BOLLETTINO 26 AGOSTO 2022

Tamponi effettuati 3.644.165 (+3.896). Tasso di positività: 34,55%

Casi Totali: 532.729 (+1.346)

Catanzaro 90.012 (+285)

Cosenza 150.895 (+365)

Crotone 53.364 (+191)

Reggio Calabria 185.294 (+306)

Vibo Valentia 46.699 (+135)

Altra Regione o Stato Estero 6.465 (+64)

Guariti: 461.454 (+1.931)

Catanzaro 85.410 (+273)

Cosenza 98.689 (+920)

Crotone 50.884 (+175)

Reggio Calabria 179.241 (+485)

Vibo Valentia 44.029 (+38)

Altra Regione o Stato Estero 3.201 (+40)

Deceduti: 2.935 (+3)

Catanzaro 371 (+1)

Cosenza 1.271 (+1)

Crotone 256 (0)

Reggio Calabria 842 (0)

Vibo Valentia 180 (+1)

Altra Regione o Stato Estero 15 (0)

Attualmente Positivi: 68.340 (-588)

Catanzaro 4.231 (+11)

Cosenza 50.935 (-556)

Crotone 2.224 (+16)

Reggio Calabria 5.211 (-179)

Vibo Valentia 2.490 (+96)

Altra Regione o Stato Estero 3.249 (+24)

– In Isolamento: 68.152 (-580)

Catanzaro 4.177 (+12)

Cosenza 50.886 (-551)

Crotone 2.213 (+22)

Reggio Calabria 5.155 (-186)

Vibo Valentia 2.476 (+96)

Altra Regione o Stato Estero 3.245 (+27)

– In Reparto: 180 (-10)

Catanzaro 49 (-2)

Cosenza 48 (-6)

Crotone 11 (-6)

Reggio Calabria 56 (+7)

Vibo Valentia 14 (0)

Altra Regione o Stato Estero 2 (-3)

– In Rianimazione: 8 (+2)

Catanzaro 5 (+1)

Cosenza 1 (+1)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 0 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 2 (0)