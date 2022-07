Covid in Calabria: casi stabili e tasso di positività ancora vicino al 30%. Ricoveri in lieve calo

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3440238 (+8.254).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 479609 (+2.393) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6654 (69 in reparto, 11 in terapia intensiva, 6574 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 72522 (72178 guariti, 344 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 44823 (117 in reparto, 0 in terapia intensiva, 44706 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 89566 (88381 guariti, 1185 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2806 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2783 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 44622 (44380 guariti, 242 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 15224 (85 in reparto, 2 in terapia intensiva, 15137 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 155767 (154957 guariti, 810 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2610 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2591 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40649 (40473 guariti, 176 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica : “Oggi 547 positivi di cui 20 fuori regione”.

L’ASP di Cosenza comunica nel setting fuori regione si registrano 47 nuovi casi a domicilio e 1 guarito.

BOLLETTINO 23 LUGLIO 2022

Tamponi effettuati 3.440.238 (+8.254). Percentuale dei tamponi positivi: 28,99%

Casi Totali: 479.609 (+2.393)

Catanzaro 79.176 (+527)

Cosenza 134.389 (+822)

Crotone 47.428 (+65)

Reggio Calabria 170.991 (+767)

Vibo Valentia 43.259 (+145)

Altra Regione o Stato Estero 4.366 (+67)

Guariti: 402.800 (+1.782)

Catanzaro 72.178 (+680)

Cosenza 88.381 (+115)

Crotone 44.380 (+55)

Reggio Calabria 154.957 (+878)

Vibo Valentia 40.473 (+34)

Altra Regione o Stato Estero 2.431 (+20)

Deceduti: 2.770 (+4)

Catanzaro 344 (+1)

Cosenza 1.185 (0)

Crotone 242 (+2)

Reggio Calabria 810 (+1)

Vibo Valentia 176 (0)

Altra Regione o Stato Estero 13 (0)

Attualmente Positivi: 74.039 (+607)

Catanzaro 6.654 (-154)

Cosenza 44.823 (+707)

Crotone 2.806 (+8)

Reggio Calabria 15.224 (-112)

Vibo Valentia 2.610 (+111)

Altra Regione o Stato Estero 1.922 (+47)

– In Isolamento: 73.711 (+613)

Catanzaro 6.574 (-153)

Cosenza 44.706 (+709)

Crotone 2.783 (+11)

Reggio Calabria 15.137 (-112)

Vibo Valentia 2.591 (+111)

Altra Regione o Stato Estero 1.920 (+47)

– In Reparto: 315 (-4)

Catanzaro 69 (0)

Cosenza 117 (-1)

Crotone 23 (-3)

Reggio Calabria 85 (0)

Vibo Valentia 19 (0)

Altra Regione o Stato Estero 2 (0)

– In Rianimazione: 13 (-2)

Catanzaro 11 (-1)

Cosenza 0 (-1)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 2 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)