Covid in Calabria: crescono gli attuali positivi (+1261). Nessun decesso nelle ultime 24 ore

CATANZARO – Le persone risultate positive al Coronavirus sono 572897 (+1.261) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3862603 (+6.466).

BOLLETTINO 18 OTTOBRE 2022

Tamponi effettuati 3.862.603 (+6.466). Percentuale dei tamponi positivi: 19,50%

Casi Totali: 572.897 (+1.261)

Catanzaro 97.878 (+266)

Cosenza 167.407 (+581)

Crotone 56.438 (+86)

Reggio Calabria 194.372 (+267)

Vibo Valentia 49.713 (+50)

Altra Regione o Stato Estero 7.089 (+11)

Guariti: 558.086 (+977)

Catanzaro 95.034 (+317)

Cosenza 160.279 (+374)

Crotone 55.711 (+69)

Reggio Calabria 191.425 (+175)

Vibo Valentia 48.829 (+32)

Altra Regione o Stato Estero 6.808 (+10)

Deceduti: 3.036 (0)

Catanzaro 383 (0)

Cosenza 1.320 (0)

Crotone 267 (0)

Reggio Calabria 860 (0)

Vibo Valentia 188 (0)

Altra Regione o Stato Estero 18 (0)

Attualmente Positivi: 11.775 (+284)

Catanzaro 2.461 (-51)

Cosenza 5.808 (+207)

Crotone 460 (+17)

Reggio Calabria 2.087 (+92)

Vibo Valentia 696 (+18)

Altra Regione o Stato Estero 263 (+1)

– In Isolamento: 11.620 (+291)

Catanzaro 2.438 (-46)

Cosenza 5.719 (+199)

Crotone 452 (+17)

Reggio Calabria 2.061 (+100)

Vibo Valentia 690 (+20)

Altra Regione o Stato Estero 260 (+1)

– In Reparto: 146 (-7)

Catanzaro 18 (-5)

Cosenza 86 (+8)

Crotone 8 (0)

Reggio Calabria 25 (-8)

Vibo Valentia 6 (-2)

Altra Regione o Stato Estero 3 (0)

– In Rianimazione: 9 (0)

Catanzaro 5 (0)

Cosenza 3 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 1 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)N