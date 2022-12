Covid: in Calabria il virus non arretra (+742 casi). Positivo 1 tampone su 5, ricoveri in aumento

CATANZARO – Le persone risultate positive al Coronavirus sono 602171 (+742) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4033070 (+3.699).

L’Asp di Catanzaro comunica: “Oggi 232 positivi di cui 1 fuori regione”.

L’Asp di Cosenza comunica: “Oggi si registrano 198 nuovi casi; Il numero totale dei casi è incrementato di 196 unità e non di 198, in quanto 2 casi sono stati eliminati perché risultati doppi. Nel setting fuori regione si registrano: 3 nuovi casi a domicilio”.

BOLLETTINO 7 DICEMBRE 2022

Tamponi effettuati 4.033.070 (+3.699). Tasso di positività al 20,06%

Casi Totali: 602.171 (+742)

Catanzaro 105.383 (+231)

Cosenza 177.843 (+193)

Crotone 57.920 (+45)

Reggio Calabria 202.029 (+250)

Vibo Valentia 51.716 (+19)

Altra Regione o Stato Estero 7.280 (+4)

Guariti: 591.234 (+500)

Catanzaro 103.176 (+168)

Cosenza 174.208 (+255)

Crotone 57.369 (+35)

Reggio Calabria 198.328 (+2)

Vibo Valentia 51.084 (+39)

Altra Regione o Stato Estero 7.069 (+1)

Deceduti: 3.136 (+1)

Catanzaro 396 (0)

Cosenza 1.378 (+1)

Crotone 271 (0)

Reggio Calabria 882 (0)

Vibo Valentia 190 (0)

Altra Regione o Stato Estero 19 (0)

Attualmente Positivi: 7.801 (+241)

Catanzaro 1.811 (+63)

Cosenza 2.257 (-63)

Crotone 280 (+10)

Reggio Calabria 2.819 (+248)

Vibo Valentia 442 (-20)

Altra Regione o Stato Estero 192 (+3)

– In Isolamento: 7.640 (+235)

Catanzaro 1.773 (+69)

Cosenza 2.192 (-71)

Crotone 274 (+10)

Reggio Calabria 2.780 (+246)

Vibo Valentia 429 (-22)

Altra Regione o Stato Estero 192 (+3)

– In Reparto: 155 (+5)

Catanzaro 33 (-6)

Cosenza 64 (+7)

Crotone 6 (0)

Reggio Calabria 39 (+2)

Vibo Valentia 13 (+2)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)

– In Rianimazione: 6 (+1)

Catanzaro 5 (0)

Cosenza 1 (+1)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 0 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)