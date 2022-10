Covid in Calabria: nessun decesso ma positivi e ricoveri in aumento

CATANZARO – Le persone risultate positive al Coronavirus sono 565475 (+737) rispetto a ieri.

BOLLETTINO 9 OTTOBRE 2022

Tamponi effettuati 3.824.834 (+3.371). Percentuale dei tamponi positivi: 21,86%

Casi Totali: 565.475 (+737)

Catanzaro 96.463 (+111)

Cosenza 163.736 (+416)

Crotone 56.015 (+4)

Reggio Calabria 192.928 (+129)

Vibo Valentia 49.301 (+71)

Altra Regione o Stato Estero 7.032 (+6)

Guariti: 547.672 (+250)

Catanzaro 93.580 (+135)

Cosenza 154.183 (+8)

Crotone 55.287 (+17)

Reggio Calabria 189.758 (+57)

Vibo Valentia 48.499 (+30)

Altra Regione o Stato Estero 6.365 (+3)

Deceduti: 3.024 (0)

Catanzaro 383 (0)

Cosenza 1.313 (0)

Crotone 266 (0)

Reggio Calabria 858 (0)

Vibo Valentia 186 (0)

Altra Regione o Stato Estero 18 (0)

Attualmente Positivi: 14.779 (+487)

Catanzaro 2.500 (-24)

Cosenza 8.240 (+408)

Crotone 462 (-13)

Reggio Calabria 2.312 (+72)

Vibo Valentia 616 (+41)

Altra Regione o Stato Estero 649 (+3)

– In Isolamento: 14.638 (+483)

Catanzaro 2.476 (-20)

Cosenza 8.173 (+404)

Crotone 455 (-14)

Reggio Calabria 2.283 (+69)

Vibo Valentia 604 (+41)

Altra Regione o Stato Estero 647 (+3)

– In Reparto: 135 (+3)

Catanzaro 18 (-5)

Cosenza 67 (+4)

Crotone 7 (+1)

Reggio Calabria 29 (+3)

Vibo Valentia 12 (0)

Altra Regione o Stato Estero 2 (0)

– In Rianimazione: 6 (+1)

Catanzaro 6 (+1)

Cosenza 0 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 0 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)