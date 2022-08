Covid in Calabria: nuovi casi e tasso di positività in aumento ma i reparti si svuotano

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3602359 (+5.832).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 520837 (+1.654) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3823 (32 in reparto, 6 in terapia intensiva, 3785 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 83635 (83268 guariti, 367 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 51965 (75 in reparto, 1 in terapia intensiva, 51889 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 95556 (94305 guariti, 1251 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2279 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2256 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49719 (49465 guariti, 254 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 6102 (38 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6064 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 176307 (175469 guariti, 838 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1787 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1774 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 43764 (43586 guariti, 178 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 365 positivi di cui 29 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 416 nuovi positivi di cui 46 fuori regione.

BOLLETTINO 18 AGOSTO 2022