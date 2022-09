Covid in Calabria: più di 1200 nuovi casi registrati, quasi la metà nel cosentino

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3772862 (+5.479).

BOLLETTINO 27 SETTEMBRE 2022

Tamponi effettuati 3.772.862 (+5.479). Percentuale dei tamponi positivi: 22,25%

Casi Totali: 555.462 (+1.219)

Catanzaro 94.732 (+234)

Cosenza 158.735 (+572)

Crotone 55.438 (+99)

Reggio Calabria 190.865 (+272)

Vibo Valentia 48.766 (+35)

Altra Regione o Stato Estero 6.926 (+7)

Guariti: 514.015 (+554)

Catanzaro 91.890 (+184)

Cosenza 126.325 (+142)

Crotone 54.775 (+57)

Reggio Calabria 188.219 (+129)

Vibo Valentia 48.002 (0)

Altra Regione o Stato Estero 4.804 (+42)

Deceduti: 3.004 (+1)

Catanzaro 380 (0)

Cosenza 1.298 (+1)

Crotone 265 (0)

Reggio Calabria 857 (0)

Vibo Valentia 186 (0)

Altra Regione o Stato Estero 18 (0)

Attualmente Positivi: 38.443 (+664)

Catanzaro 2.462 (+50)

Cosenza 31.112 (+429)

Crotone 398 (+42)

Reggio Calabria 1.789 (+143)

Vibo Valentia 578 (+35)

Altra Regione o Stato Estero 2.104 (-35)

– In Isolamento: 38.321 (+665)

Catanzaro 2.429 (+48)

Cosenza 31.057 (+430)

Crotone 394 (+42)

Reggio Calabria 1.771 (+146)

Vibo Valentia 569 (+34)

Altra Regione o Stato Estero 2.101 (-35)

– In Reparto: 117 (-1)

Catanzaro 29 (+2)

Cosenza 55 (-1)

Crotone 4 (0)

Reggio Calabria 18 (-3)

Vibo Valentia 9 (+1)

Altra Regione o Stato Estero 2 (0)

– In Rianimazione: 5 (0)

Catanzaro 4 (0)

Cosenza 0 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 0 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)