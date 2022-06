Covid in Calabria: più di 700 nuovi casi e tasso di positività che cresce ancora (24%)

CATANZARO – I n Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3188044 (+3.100).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 401605 (+738) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3536 (38 in reparto, 4 in terapia intensiva, 3494 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59816 (59497 guariti, 319 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 22715 (49 in reparto, 2 in terapia intensiva, 22664 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 83928 (82810 guariti, 1118 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 680 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 673 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41138 (40905 guariti, 233 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2726 (39 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2686 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 144166 (143378 guariti, 788 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 765 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 759 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39372 (39199 guariti, 173 deceduti).

L ‘Asp di Vibo Valentia comunica nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi a domicilio.

L’Asp di Cosenza comunica nel setting fuori regione si registrano 10 nuovi casi a domicilio.

BOLLETTINO 19 GIUGNO 2022

Tamponi effettuati 3.188.044 (+3.100). Percentuale dei tamponi positivi: 23,81%

Casi Totali: 401.605 (+738)

Catanzaro 63.352 (+166)

Cosenza 106.643 (+320)

Crotone 41.818 (+3)

Reggio Calabria 146.892 (+227)

Vibo Valentia 40.137 (+10)

Altra Regione o Stato Estero 2.763 (+12)

Guariti: 367.851 (+362)

Catanzaro 59.497 (+138)

Cosenza 82.810 (+5)

Crotone 40.905 (+35)

Reggio Calabria 143.378 (+167)

Vibo Valentia 39.199 (+17)

Altra Regione o Stato Estero 2.062 (0)

Deceduti: 2.644 (+2)

Catanzaro 319 (0)

Cosenza 1.118 (+2)

Crotone 233 (0)

Reggio Calabria 788 (0)

Vibo Valentia 173 (0)

Altra Regione o Stato Estero 13 (0)

Attualmente Positivi: 31.110 (+374)

Catanzaro 3.536 (+28)

Cosenza 22.715 (+313)

Crotone 680 (-32)

Reggio Calabria 2.726 (+60)

Vibo Valentia 765 (-7)

Altra Regione o Stato Estero 688 (+12)

– In Isolamento: 30.964 (+372)

Catanzaro 3.494 (+21)

Cosenza 22.664 (+318)

Crotone 673 (-31)

Reggio Calabria 2.686 (+59)

Vibo Valentia 759 (-7)

Altra Regione o Stato Estero 688 (+12)

– In Reparto: 139 (+2)

Catanzaro 38 (+7)

Cosenza 49 (-6)

Crotone 7 (-1)

Reggio Calabria 39 (+2)

Vibo Valentia 6 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)

– In Rianimazione: 7 (0)

Catanzaro 4 (0)

Cosenza 2 (+1)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 1 (-1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)