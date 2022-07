Covid: in Calabria quasi 2000 nuovi positivi e 5 decessi. Aumentano i ricoveri

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3249085 (+6.490).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 418629 (+1.989) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4559 (58 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4498 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 62264 (61937 guariti, 327 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 26232 (63 in reparto, 1 in terapia intensiva, 26168 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 86790 (85655 guariti, 1135 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1222 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1206 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41821 (41584 guariti, 237 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 6367 (44 in reparto, 2 in terapia intensiva, 6321 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 145710 (144918 guariti, 792 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 952 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 941 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39717 (39542 guariti, 175 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica: “oggi 411 positivi di cui 8 fuori regione”. L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano: 1 dimesso guarito, 19 nuovi casi a domicilio e 2 guariti a domicilio”. L’Asp di Vibo Valentia comunica :”Nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi a domicilio”.

BOLLETTINO 1 LUGLIO 2022

Tamponi effettuati: 3.249.085 (+6.490). Percentuale dei tamponi positivi: 30,65%

Casi Totali: 418.629 (+1.989)

Catanzaro 66.823 (+403)

Cosenza 113.022 (+739)

Crotone 43.043 (+139)

Reggio Calabria 152.077 (+613)

Vibo Valentia 40.669 (+66)

Altra Regione o Stato Estero 2.995 (+29)

Guariti: 375.776 (+762)

Catanzaro 61.937 (+251)

Cosenza 85.655 (+81)

Crotone 41.584 (+58)

Reggio Calabria 144.918 (+339)

Vibo Valentia 39.542 (+25)

Altra Regione o Stato Estero 2.140 (+8)

Deceduti: 2.679 (+5)

Catanzaro 327 (+1)

Cosenza 1.135 (+2)

Crotone 237 (0)

Reggio Calabria 792 (+1)

Vibo Valentia 175 (+1)

Altra Regione o Stato Estero 13 (0)

Attualmente Positivi: 40.174 (+1.222)

Catanzaro 4.559 (+151)

Cosenza 26.232 (+656)

Crotone 1.222 (+81)

Reggio Calabria 6.367 (+273)

Vibo Valentia 952 (+40)

Altra Regione o Stato Estero 842 (+21)

– Isolamento: 39.975 (+1.218)

CatInanzaro 4.498 (+147)

Cosenza 26.168 (+659)

Crotone 1.206 (+80)

Reggio Calabria 6.321 (+270)

Vibo Valentia 941 (+40)

Altra Regione o Stato Estero 841 (+22)

– In Reparto: 192 (+5)

Catanzaro 58 (+5)

Cosenza 63 (-3)

Crotone 16 (+1)

Reggio Calabria 44 (+3)

Vibo Valentia 11 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (-1)

– In Rianimazione: 7 (-1)

Catanzaro 3 (-1)

Cosenza 1 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 2 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)