Covid, in Calabria quasi 2000 nuovi positivi. Risalgono i ricoveri

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.699.269 (+7.973).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 305.242 (+1.997) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7.104 (86 in reparto, 13 in terapia intensiva, 7.005 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33.285 (33.030 guariti, 255 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 35.863 (123 in reparto, 2 in terapia intensiva, 35.738 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39.109 (38.113 guariti, 996 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 5.238 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.214 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.328 (26.124 guariti, 204 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12.839 (115 in reparto, 4 in terapia intensiva, 12.720 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 108.914 (108.207 guariti, 707 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17.078 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.062 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17.295 (17.135 guariti, 160 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 516 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

BOLLETTINO 4 APRILE

Tamponi effettuati 2.699.269 (+7.973). Tasso di positività al 25,05%

Casi Totali: 305.242 (+1.997)

Catanzaro: 40.389 (+175)

Cosenza: 74.972 (+514)

Crotone: 31.566 (+551)

Reggio Calabria 121.753 (+384)

Vibo Valentia 34.373 (+371)

Altra Regione o Stato Estero: 2.189 (+2)

Guariti: 224.240 (+1.189)

Catanzaro 33.030 (+288)

Cosenza 38.113 (+5)

Crotone 26.124 (+396)

Reggio Calabria 108.207 (+499)

Vibo Valentia 17.135 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1.631 (+1)

Deceduti: 2.334 (+6)

Catanzaro 255 (+1)

Cosenza 996 (+4)

Crotone 204 (+1)

Reggio Calabria 707 (0)

Vibo Valentia 160(0)

Altra Regione o Stato Estero 12 (0)

Attualmente Positivi: 78.668 (+802)

Catanzaro 7.104 (-114)

Cosenza 35.863 (+505)

Crotone 5.238 (+154)

Reggio Calabria 12.839 (-115)

Vibo Valentia 17.078 (+371)

Altra Regione o Stato Estero 546 (+1)

– In Isolamento: 78.284 (+786)

Catanzaro 7.005 (-121)

Cosenza 35.738 (+505)

Crotone 5.214 (+152)

Reggio Calabria 12.720 (-122)

Vibo Valentia 17.062 (+371)

Altra Regione o Stato Estero 545 (+1)

– In Reparto: 364 (+16)

Catanzaro 86 (+7)

Cosenza 123 (0)

Crotone 24 (+2)

Reggio Calabria 115 (+7)

Vibo Valentia 16 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)

– In Rianimazione: 20 (0)

Catanzaro 13 (0)

Cosenza 2 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 4 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)