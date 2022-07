Covid in Calabria: quasi 2mila casi. Ricoveri in calo

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3497681 (+7.155).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 494939 (+1.843) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5711 (74 in reparto, 8 in terapia intensiva, 5629 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 76535 (76179 guariti, 356 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 48650 (124 in reparto, 3 in terapia intensiva, 48523 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 90925 (89726 guariti, 1199 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2931 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2910 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 45995 (45746 guariti, 249 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13116 (88 in reparto, 1 in terapia intensiva, 13027 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 162416 (161594 guariti, 822 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2539 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2527 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41328 (41151 guariti, 177 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica oggi 412 positivi di cui 22 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica oggi 839 nuovi positivi di cui 39 nel setting fuori regione più 1 accesso al Pronto Soccorso.

L’Asp di Crotone registra 1 soggetto positivo nel setting fuori regione.

L’Asp di Vibo Valentia registra 3 soggetti positivi nel setting fuori regione.

BOLLETTINO 30 LUGLIO 2022

Tamponi effettuati 3.497.681 (+7.155). Percentuale dei tamponi positivi: 25,76%

Casi Totali: 494.939 (+1.843)

Catanzaro 82.246 (+390)

Cosenza 139.575 (+586)

Crotone 48.926 (+40)

Reggio Calabria 175.532 (+698)

Vibo Valentia 43.867 (+63)

Altra Regione o Stato Estero 4.793 (+66)

Guariti: 416.974 (+1.956)

Catanzaro 76.179 (+576)

Cosenza 89.726 (+257)

Crotone 45.746 (+70)

Reggio Calabria 161.594 (+934)

Vibo Valentia 41.151 (+98)

Altra Regione o Stato Estero 2.578 (+21)

Deceduti: 2.816 (+3)

Catanzaro 356 (0)

Cosenza 1.199 (+1)

Crotone 249 (+1)

Reggio Calabria 822 (+1)

Vibo Valentia 177 (0)

Altra Regione o Stato Estero 13 (0)

Attualmente Positivi: 75.149 (-116)

Catanzaro 5.711 (-186)

Cosenza 48.650 (+328)

Crotone 2.931 (-31)

Reggio Calabria 13.116 (-237)

Vibo Valentia 2.539 (-35)

Altra Regione o Stato Estero 2.202 (+45)

– In Isolamento: 74.815 (-110)

Catanzaro 5.629 (-183)

Cosenza 48.523 (+326)

Crotone 2.910 (-31)

Reggio Calabria 13.027 (-232)

Vibo Valentia 2.527 (-35)

Altra Regione o Stato Estero 2.199 (+45)

– In Reparto: 322 (-8)

Catanzaro 74 (-4)

Cosenza 124 (+1)

Crotone 21 (0)

Reggio Calabria 88 (-5)

Vibo Valentia 12 (0)

Altra Regione o Stato Estero 3 (0)

– In Rianimazione: 12 (+2)

Catanzaro 8 (+1)

Cosenza 3 (+1)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 1 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)