Covid in Calabria: quasi 900 nuovi casi e 2 decessi. Calano i ricoveri

CATANZARO – Le persone risultate positive al Coronavirus sono 562944 (+898) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3813052 (+4.645).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2487 (20 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2463 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 93531 (93149 guariti, 382 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 33076 (65 in reparto, 0 in terapia intensiva, 33011 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 129480 (128171 guariti, 1309 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 404 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 400 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 55466 (55200 guariti, 266 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2051 (22 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2028 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 190322 (189464 guariti, 858 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 502 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 490 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48610 (48424 guariti, 186 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 475 nuovi soggetti positivi di cui 4 fuori regione.

L’ASP di Catanzaro comunica 165 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.

L’ASP di Reggio Calabria comunica 56 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

BOLLETTINO 6 OTTOBRE 2022

Totale tamponi effettuati 3.813.052 (variazione: +4.645). Percentuale tamponi positivi: 19,33%

Casi Totali: 562.944 (+898)

Catanzaro 96.018 (+162)

Cosenza 162.556 (+471)

Crotone 55.870 (+48)

Reggio Calabria 192.373 (+154)

Vibo Valentia 49.112 (+55)

Altra Regione o Stato Estero 7.015 (+8)

Guariti: 519.345 (+688)

Catanzaro 93.149 (+136)

Cosenza 128.171 (+306)

Crotone 55.200 (+49)

Reggio Calabria 189.464 (+136)

Vibo Valentia 48.424 (+40)

Altra Regione o Stato Estero 4.937 (+21)

Deceduti: 3.019 (+2)

Catanzaro 382 (0)

Cosenza 1.309 (+2)

Crotone 266 (0)

Reggio Calabria 858 (0)

Vibo Valentia 186 (0)

Altra Regione o Stato Estero 18 (0)

Attualmente Positivi: 40.580 (+208)

Catanzaro 2.487 (+26)

Cosenza 33.076 (+163)

Crotone 404 (-1)

Reggio Calabria 2.051 (+18)

Vibo Valentia 502 (+15)

Altra Regione o Stato Estero 2.060 (-13)

– In Isolamento: 40.450 (+217)

Catanzaro 2.463 (+27)

Cosenza 33.011 (+161)

Crotone 400 (+2)

Reggio Calabria 2.028 (+26)

Vibo Valentia 490 (+15)

Altra Regione o Stato Estero 2.058 (-14)

– In Reparto: 125 (-8)

Catanzaro 20 (0)

Cosenza 65 (+2)

Crotone 4 (-3)

Reggio Calabria 22 (-8)

Vibo Valentia 12 (0)

Altra Regione o Stato Estero 2 (+1)

– In Rianimazione: 5 (-1)

Catanzaro 4 (-1)

Cosenza 0 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 1 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)