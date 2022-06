Covid in Calabria: quasi 900 nuovi casi e un decesso. Bene i ricoveri

CATANZARO – I n Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3173170 (+4.126).

BOLLETTINO 15 GIUGN 2022

Tamponi effettuati 3.173.170 (+4.126). Tasso di positività al 20,99%

Casi Totali: 398.247 (+866)

Catanzaro 62.615 (+211)

Cosenza 105.320 (+303)

Crotone 41.634 (+68)

Reggio Calabria 145.908 (+247)

Vibo Valentia 40.052 (+26)

Altra Regione o Stato Estero 2.718 (+11)

Guariti: 364.051 (+913)

Catanzaro 58.943 (+203)

Cosenza 80.828 (+468)

Crotone 40.651 (+73)

Reggio Calabria 142.556 (+133)

Vibo Valentia 39.038 (+28)

Altra Regione o Stato Estero 2.035 (+8)

Deceduti: 2.638 (+1)

Catanzaro 318 (0)

Cosenza 1.116 (+1)

Crotone 232 (0)

Reggio Calabria 786 (0)

Vibo Valentia 173 (0)

Altra Regione o Stato Estero 13 (0)

Attualmente Positivi: 31.558 (-48)

Catanzaro 3.354 (+8)

Cosenza 23.376 (-166)

Crotone 751 (-5)

Reggio Calabria 2.566 (+114)

Vibo Valentia 841 (-2)

Altra Regione o Stato Estero 670 (+3)

– In Isolamento: 31.421 (-26)

Catanzaro 3.318 (+16)

Cosenza 23.329 (-161)

Crotone 739 (-3)

Reggio Calabria 2.531 (+121)

Vibo Valentia 835 (-1)

Altra Regione o Stato Estero 669 (+2)

– In Reparto: 135 (-22)

Catanzaro 35 (-8)

Cosenza 46 (-5)

Crotone 12 (-2)

Reggio Calabria 35 (-7)

Vibo Valentia 6 (-1)

Altra Regione o Stato Estero 1 (+1)

– In Rianimazione: 2 (0)

Catanzaro 1 (0)

Cosenza 1 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 0 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)