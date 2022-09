Covid in Calabria: trend in salita per casi e tasso di positività

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3759687 (+3.297).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 552945 (+571) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

BOLLETTINO 23 SETTEMBRE 2022

Tamponi effettuati 3.759.687 (+3.297). Tasso di positività al 17,32%

Casi Totali: 552.945 (+571)

Catanzaro 94.251 (+110)

Cosenza 157.542 (+240)

Crotone 55.294 (+57)

Reggio Calabria 190.298 (+134)

Vibo Valentia 48.650 (+26)

Altra Regione o Stato Estero 6.910 (+4)

Guariti: 512.065 (+878)

Catanzaro 91.407 (+102)

Cosenza 125.738 (+514)

Crotone 54.631 (+43)

Reggio Calabria 187.687 (+161)

Vibo Valentia 47.861 (+27)

Altra Regione o Stato Estero 4.741 (+31)

Deceduti: 3.001 (+4)

Catanzaro 380 (0)

Cosenza 1.296 (0)

Crotone 265 (+4)

Reggio Calabria 856 (0)

Vibo Valentia 186 (0)

Altra Regione o Stato Estero 18 (0)

Attualmente Positivi: 37.879 (-311)

Catanzaro 2.464 (+8)

Cosenza 30.508 (-274)

Crotone 398 (+10)

Reggio Calabria 1.755 (-27)

Vibo Valentia 603 (-1)

Altra Regione o Stato Estero 2.151 (-27)

– In Isolamento: 37.758 (-309)

Catanzaro 2.442 (+10)

Cosenza 30.449 (-278)

Crotone 394 (+16)

Reggio Calabria 1.735 (-30)

Vibo Valentia 590 (0)

Altra Regione o Stato Estero 2.148 (-27)

– In Reparto: 115 (-3)

Catanzaro 19 (-2)

Cosenza 58 (+4)

Crotone 4 (-6)

Reggio Calabria 19 (+2)

Vibo Valentia 13 (-1)

Altra Regione o Stato Estero 2 (0)

– In Rianimazione: 6 (+1)

Catanzaro 3 (0)

Cosenza 1 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 1 (+1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)