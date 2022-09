Covid in Calabria: un migliaio di nuovi casi e 3 decessi nel nuovo bollettino

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3698753 (+6.423).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 543503 (+1.078) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2996 (27 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2967 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 89293 (88919 guariti, 374 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 43217 (53 in reparto, 1 in terapia intensiva, 43163 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 111047 (109767 guariti, 1280 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1041 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1022 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53473 (53216 guariti, 257 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3997 (47 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3949 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 183865 (183012 guariti, 853 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1573 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1561 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 46243 (46059 guariti, 184 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 253 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 388 nuovi soggetti positivi di cui 12 fuori regione.

L’ASP di Crotone comunica 121 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

BOLLETTINO 6 SETTEMBRE 2022

Tamponi effettuati 3.698.753 (+6.423). Percentuale dei tamponi positivi: 16,78%

Casi Totali: 543.503 (+1.078)

Catanzaro 92.289 (+250)

Cosenza 154.264 (+376)

Crotone 54.514 (+120)

Reggio Calabria 187.862 (+237)

Vibo Valentia 47.816 (+79)

Altra Regione o Stato Estero 6.758 (+16)

Guariti: 484.885 (+2.226)

Catanzaro 88.919 (+501)

Cosenza 109.767 (+1258)

Crotone 53.216 (+190)

Reggio Calabria 183.012 (-2)

Vibo Valentia 46.059 (+206)

Altra Regione o Stato Estero 3.912 (+73)

Deceduti: 2.966 (+3)

Catanzaro 374 (+1)

Cosenza 1.280 (0)

Crotone 257 (0)

Reggio Calabria 853 (+1)

Vibo Valentia 184 (0)

Altra Regione o Stato Estero 18 (+1)

Attualmente Positivi: 55.652 (-1.151)

Catanzaro 2.996 (-252)

Cosenza 43.217 (-882)

Crotone 1.041 (-70)

Reggio Calabria 3.997 (+238)

Vibo Valentia 1.573 (-127)

Altra Regione o Stato Estero 2.828 (-58)

– In Isolamento: 55.483 (-1.157)

Catanzaro 2.967 (-253)

Cosenza 43.163 (-885)

Crotone 1.022 (-69)

Reggio Calabria 3.949 (+234)

Vibo Valentia 1.561 (-127)

Altra Regione o Stato Estero 2.821 (-57)

– In Reparto: 164 (+7)

Catanzaro 27 (+1)

Cosenza 53 (+5)

Crotone 19 (-1)

Reggio Calabria 47 (+3)

Vibo Valentia 12 (0)

Altra Regione o Stato Estero 6 (-1)

– In Rianimazione: 5 (-1)

Catanzaro 2 (0)

Cosenza 1 (-2)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 1 (+1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)