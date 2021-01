Covid, in Calabria vaccinazioni al 43%

CATANZARO – Attualmente in Calabria risultano somministrate 10940 dosi di vaccino Pfizer-BioNtech, pari al 42,7% delle dosi finora dispinibili (ne sono state consegnate 25630). Di queste 9524 dosi sono state usate per vaccinare gli operatori sanitari e sociosanitari, 1185 per il personale non sanitario e ancora nessuna dose per gli ospiti delle residenze sanitarie assistite (Rsa).

IL DATO È AGGIORNATO ALLE 22.41 DEL 10 GENNAIO.

Su tutto il territorio nazionale, secondo il report aggiornato del Ministero della salute, sono 643219 i vaccini somministrati.