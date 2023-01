Covid, ultimo dell’anno con i casi ancora in crescita in Calabria: quasi mille nuovi casi nell’ultimo bollettino

CATANZARO – Sono 272 in più i casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria rispetto a 7 giorni fa (24/12). In totale le persone risultate positive al Coronavirus sono 616917 (+903 rispetto a ieri).

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4108641 (+6.671).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1160 (46 in reparto, 7 in terapia intensiva, 1107 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 108168 (107754 guariti, 414 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2873 (73 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2800 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 179927 (178513 guariti, 1414 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 339 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 330 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 58416 (58140 guariti, 276 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1919 (38 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1879 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 204104 (203207 guariti, 897 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 370 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 362 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 52220 (52028 guariti, 192 deceduti).

BOLLETTINO 31/12/2022

: