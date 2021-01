Crollo Amantea, evacuate 40 persone

AMANTEA (CS) – Desta preoccupazione la frana da crollo avvenuta nella mattinata nel centro storico di Amantea. La Protezione civile fa sapere che fortunatamente non ci sono persone rimaste direttamente coinvolte.

Precauzionalmente sono state evacuate 40 persone.

L’area è stata messa in sicurezza. La Protezione civile regionale, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, garantisce con 2 Associazioni di volontariato e una torre faro l’illuminazione del versante. La sala operativa regionale è in continuo contatto con la Commissione Prefettizia di Amantea per monitorare l’evolversi della situazione.