Deputati M5S Calabria chiedono la revoca di Zuccatelli

CATANZARO – «Dopo un sofferto confronto istituzionale durato un’intera giornata, a seguito della bufera che ha travolto il generale Saverio Cotticelli, non possiamo che prendere le distanze dalla nomina di Giuseppe Zuccatelli come commissario straordinario della sanità calabrese che ha creato grande imbarazzo tra noi portavoce del Movimento 5 Stelle». E’ quanto si legge in una nota che porta la firma, rispettivamente, dell’europarlamentare, dei parlamentari e dei consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle Granato, Auddino, Abate, Scutellà, Barbuto, Sapia, Melicchio, Corrado, Ferrara, Marasco, Giorno, Anselmo, Santoro, Gioè, che definiscono la nomina di Zuccatelli «inopportuna» e «un’inaccettabile beffa per i cittadini» e auspicano che il ministro alla Salute Roberto Speranza ed il premier Giuseppe Conte «accolgano la nostra proposta di revoca della nomina di Zuccatelli con effetto immediato».