Deteneva un fucile rubato e diverse munizioni in casa, arrestato nel cosentino

TREBISACCE (CS) – I poliziotti di Corigliano Rossano, nei giorni scorsi, hanno arresto una persona, già con precedenti di polizia, per il reato di ricettazione e detenzione abusiva di armi comuni da sparo e relativo munizionamento. Nel corso dell’operazione gli agenti hanno effettuato una perquisizione a casa dell’arrestato dove all’interno sono stati rinvenuti: un fucile doppietta calibro 12 con matricola abrasa, una pistola Beretta calibro 7,65, munita di caricatore monofilare, 45 proiettili per arma corta calibro 7,65, 45 cartucce da caccia calibro 12 e 3 artifici pirotecnici, completi di miccia, appartenenti ad una categoria di rischio elevato.

I primi accertamenti hanno consentito di verificare il perfetto funzionamento delle armi le quali sono state trovate in ottimo stato. La pistola inoltre risultata rubata. L’uomo è stato arrestato e sono in corso ulteriori accertamenti per risalire al proprietario del fucile.