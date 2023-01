Diamante, tre autobus distrutti dalle fiamme. Magorno: “grave atto intimidatorio”

DIAMANTE (CS) – Sono andati distrutti tre autobus della ditta Preite, titolare di numerose autolinee che collegano i comuni dell’hinterland di Cosenza con il capoluogo e con altri centri della provincia. I vigili del fuoco dei distaccamenti di Scalea e Paola sono interveuti questa notte con il supporto di autobotti intorno all’1.50 circa, in piazza Caravaggio nel comune di Diamante.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme dei tre autobus parcheggiati nella piazza adibita a deposito ed alla messa in sicurezza del sito. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza che hanno avviato insieme ai vigili del fuoco mirati accertamenti per risalire all’origine dell’incendio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Non si registrano comunque danni a persone.

Il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, ha commentato il grave atto intimidatorio perpetrato ai danni dei bus della società Preite “che si aggiunge – ha detto – ad altri accaduti sul nostro territorio”. Magorno ha espresso “la condanna più ferma” e richiama una risposta comune di tutte le istituzioni del comprensorio. “Per questo chiederò ai sindaci del territorio un incontro per domani, finalizzato ad un’azione forte e sinergica, confidando al contempo nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura”.