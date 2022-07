Domatrice ferita gravemente da un elefante “l’animale sarà trasferito in Germania”

MAIDA (CZ) – L’incidente è avvenuto venerdì scorso nel Safari park di Maida dove una 46enne, è rimata gravemente ferita mentre accudiva “Baby” un elefante presente nel Safari.

La donna ora si trova ricoverata all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Intanto, lo staff del Safari Park di Maida – attraverso un post sulla pagina social della struttura – fa sapere che per ora il parco resterà chiuso e “ringrazia tutti coloro che gli sono vicini in questo tragico momento con dimostrazione d’affetto solidarietà e preghiere.

Confidiamo – aggiungono – che la nostra cara Desirée possa tornare presto tra noi e con la sua famiglia. L’elefantessa Baby – concludono – è in sicurezza sta bene e, per volere della stessa proprietaria, sarà trasferita in un’oasi per elefanti unica al mondo nel nord della Germania”.