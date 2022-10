Dramma a Catanzaro, tre fratelli perdono la vita nell’appartamento in fiamme

CATANZARO – Avevano 12, 14 e 22 anni i tre fratelli vittime dell’incendio divampato nella notte in un’abitazione in Via Caduti 16 marzo 1978, nella zona sud di Catanzaro.

Nell’appartamento viveva un nucleo familiare composto da sette unità.

Nel rogo sono rimasti feriti gravemente anche i loro genitori ed altri due fratelli, una bambina di 12 anni ed un ragazzino di 16. La madre e la bambina sono state trasferite nei centri grandi ustioni di Bari e Catania e padre e fratello nell’ospedale di Catanzaro. I tre fratelli, secondo le prime indicazioni, potrebbero essere rimasti intossicati dalle esalazioni del fumo. Il padre delle vittime lavora come venditore ambulante e la madre è casalinga. Le vittime sono italiane.

Al momento i Vigili del fuoco stanno procedendo alle operazioni di smassamento e di messa in sicurezza del posto. Gli occupanti dell’appartamento attiguo a quello interessato dall’incendio sono stati evacuati. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per accertare, insieme ai pompieri, la dinamica di quanto accaduto.