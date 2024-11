Dramma in autostrada: accusa un malore, bimba di Taverna muore mentre è in auto con i genitori

Una bambina di 9 anni, di Taverna, centro della provincia di Catanzaro è morta improvvisamente questa mentre era in auto, in viaggio con i genitori, per raggiungere Genova

TAVERNA (CZ) – Una bambina di 9 anni, di Taverna, centro della provincia di Catanzaro è morta improvvisamente questa mentre era in auto, in viaggio con i genitori, per raggiungere Genova dove si stava recando per una visita di controllo nell’ospedale Gaslini dove era stata in cura nei mesi scorsi. Secondo quanto si è appreso la piccola durante il viaggio in autostrada, nei pressi di Arezzo, avrebbe accusato un malore che non le ha lasciato scampo. I sanitari dei servizi di soccorso giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La bambina già la scorsa estate era stata poco bene e dopo un primo ricovero in ospedale a Catanzaro era stata portata nell’ospedale pediatrico del capoluogo ligure specializzato nel trattamento delle patologie pediatriche. A distanza di qualche tempo aveva fatto rientro in paese ed era anche tornata a scuola. La piccola assieme ai genitori era partita nel pomeriggio di ieri dalla cittadina presilana per una visita di controllo al Gaslini.

La notizia della scomparsa della piccola ha destato sconcerto e costernazione a Taverna, una comunità tragicamente segnata, meno di due settimane addietro, dalla morte improvvisa di un ragazzino di 12 anni, deceduto mentre si stava allenando a calcio.