Drammatico incidente sulla provinciale 241, muore 41enne di Roggiano Gravina

ROGGIANO GRAVINA (CS) – E’ morta sul colpo Ivana Graziadio, 41 anni di Roggiano Gravina. Nella notte tra lunedì e martedì la donna era alla guida della sua auto, una Fiat Idea, quando secondo i primi accertamenti avrebbe perso il controllo della vettura e dopo essere sbandata si è ribaltata finendo in una cunetta.

Nonostante l’arrivo dei carabinieri, dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, per la 41enne non c’è stato nulla da fare; è morta sul colpo. L’incidente si è verificato sul tratto della strada provinciale 241 che collega Tarsia a Terranova da Sibari I funerali della donna, molto conosciuta in paese, saranno celebrati domani pomeriggio alle 17 nella Chiesa Madre di Roggiano.