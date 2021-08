Drammatico scontro sulla statale 106, una vittima

CAMINI (RC) – Un uomo di circa 70 anni ha perso la vita questa mattina in un violento incidente stradale. La vittima era alla guida della sua Fiat 600 quando ha impattato contro un camion. L’incidente si è verificato sulla statale 106 jonica, nel territorio di Camini, nel reggino. Nonostante l’arrivo dei soccorsi e dei sanitari del 118 non è stato possibile far altro che constatare il decesso del conducente dell’utilitaria avvenuto presumibilmente sul colpo. Sul posto anche due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti da Monasterace e Siderno. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’incidente mortale.