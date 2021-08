Droga in camera da letto, arrestato 20enne a Schiavonea

CORIGLIANO CALABRO (CS) – I carabinieri hanno tratto in arresto un 20enne, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Probabilmente avrà pensato che essendo incensurato e vivendo spesso in Germania nessuno lo avrebbe disturbato nelle sue attività di spaccio nella marina di Schiavonea, ma così non è stato e ieri hanno effettuato il blitz. Riusciti ad entrare in casa, è iniziata una minuziosa perquisizione domiciliare, che dopo poco ha permesso al fiuto degli investigatori di trovare nella camera da letto del ragazzo quasi 100 grammi di marijuana, nascosti in un grande involucro di cellophane sottovuoto. Tutto veniva sottoposto a sequestro penale, poiché ritenuto corpo del reato e mezzo dell’attività di spaccio. Il 20enne, originario di Corigliano, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato dichiarato in stato di arresto e dovrà comparire presso le aule giudiziarie per rispondere del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.