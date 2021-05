Due dipendenti positivi, chiude il Comune di Crosia

CROSIA (Cs) – Due dipendenti comunali positivi al Covid-19: chiude così in via precauzionale e per consentire le operazioni igienizzazione e sanificazione la sede centrale del Comune di Crosia. Gli uffici rimarranno fermi mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 maggio 2021. Sarà, invece, operativa la sede della Delegazione municipale di Crosia Mirto. Attivata la procedura di tracciamento di quanti sono entrati in contatto con i contagiati. Ove possibile l’attività degli uffici sarà garantita attraverso le procedure di smart-working.

È quanto dispone un’ordinanza del sindaco Antonio Russo che appena venuto a conoscenza della positività dei due dipendenti, sottopostisi a tampone antigenico, ha subito emesso il provvedimento.

«Si tratta di una chiusura precauzionale – dice il primo cittadino – per evitare l’eventuale diffondersi del contagio. I due dipendenti, entrambi dell’area finanziaria, nelle ultime ore si sono sottoposti a tampone antigenico risultando positivi al Covid-19. Nelle prossime ore si sottoporranno al test molecolare per confermare un’eventuale positività. Nel frattempo abbiamo attivato tutta l’attività di tracciamento dei contatti e predisposto le attività di sanificazione e disinfezione di tutti i locali del Municipio così che le attività comunali possano ripartire presto senza provocare disagi e ritardi. Ai due dipendenti la mia personale vicinanza e quella dell’intera Amministrazione comunale».