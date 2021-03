Emergenza Coranavirus, anche il reparto Medicina di Cetraro diventa di Medicina-Covid

COSENZA – In considerazione del peggioramento della situazione epidemiologica nell’ASP di Cosenza, e la necessità di assicurare l’adeguata assistenza ai pazienti Covid, il reparto di medicina dell’ospedale di Cetraro è stato trasformato con urgenza in reparto di medicina-Covid.

Pertanto, riferisce con una nota l’Asp di Cosenza. il numero di posti letto Covid attuali, sarà incrementato come segue:

Spoke Paola-Cetraro: n. 20 posti letto, già covid + 12 da trasformazione del reparto di Medicina, per un numero di 32 posti Covid;

Spoke Corigliano-Rossano: n. 18 posti letto Covid;

Presidio Ospedaliero di Acri: n. 16 posti letto Covid;

Sub-intensiva AO Annunziata- ASP Cosenza: n.12 posti letto

Il numero di posti letto Covid disponibili, in data odiena, è stato portato da 66 a 78;

«Nei prossimi giorni – si legge ancora – sarà attivato un nuovo reparto, con ulteriori 22 posti Covid, presso lo Spoke di Corigliano-Rossano, e 12 posti di Sub-intensiva presso l’Ospedale di Rogliano».