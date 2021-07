Focolaio in una colonia estiva a Cetraro

COSENZA – Sul Tirreno cosentino i contagi da Covid 19 tornano a risalire: sono 15 le persone risultate positive ai tamponi eseguiti giovedì scorso in una colonia estiva della cittadina tirrenica di Cetraro. Secondo quanto si apprende, il focolaio ha coinvolto una struttura che gestiscono, contagiando i bambini ospiti e due famiglie esterne alla colonia. I due nuclei familiari sarebbero stati contagiati attraverso i bambini venuti in contatto con i coetanei residenti nella struttura, con i quali hanno condiviso attività ludiche.

Al momento non è stata accertata la presenza di casi di variante Delta e i positivi mostrano solo lievi sintomi del Covid 19, pertanto le loro condizioni di salute non destano preoccupazione. L’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha inviato sul posto i sanitari per accertarsi delle reali condizioni e avviare tutte le procedure previste per contenere il focolaio.