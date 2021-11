Giovane investita da un’auto pirata a Montalto, muore nel trasferimento in ospedale

MONTALTO (CS) – Una ragazza di 27 anni è stata investita a Settimo di Montalto Uffugo (Cosenza). Secondo quanto si apprende, la ragazza è stata travolta mentre era a ciglio strada da un’auto, che non si è fermata a prestare soccorso. La giovane è morta durante il trasferimento in ospedale.

Sul posto i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e i sanitari del 118.