Giuseppe Raiola nominato nuovo presidente di Unicef Calabria

CATANZARO – La notizia è stata “svelata” direttamente dal sito di UNICEF Italia. Giuseppe Raiola – direttore dell’Unità operativa complessa di Pediatria del presidio ospedaliero “Pugliese-Ciaccio” e presidente dell’Associazione Acsa&Ste – è stato nominato Presidente Regionale Unicef Calabria. L’importante incarico sarà reso noto ufficialmente nei prossimi giorni, nel corso di una conferenza stampa che si terrà il 23 febbraio alle 17.30 nella Sala Concerti di Palazzo de Nobili alla presenza del maestro Michele Affidato, Ambasciatore UNICEF Italia, da sempre attivo nel mondo del volontariato.

Raiola si è detto “particolarmente felice per questo incarico”. “Sento di dover ringraziare tutti coloro che hanno indicato il suo nome e, in particolare, il Presidente Nazionale Unicef Carmela Pace e l’amico e compagno d’avventura Michele Affidato. Per UNICEF Calabria Regionale è partita una nuova epoca – ha affermato Raiola – di crescita sviluppo, progettualità e operatività su tutto il territorio”.