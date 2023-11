Grave incidente ferroviario a Corigliano Rossano: perdono la vita due persone

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Drammatico incidente a Corigliano Rossano nel tardo pomeriggio di oggi verso le 19. Per cause in corso di accertamento un camion è rimasto incastrato sui binari ed è stato travolto da un treno in transito in località Thurio.

Un impatto devastante che ha creato una lunga colonna di fiamme e fumo espandersi in zona. I conducenti del treno e del camion sono morti nello scontro devastante. A condurre il treno era una donna. Sia lei che la persona che si trovava alla guida del camion sono morti sul colpo. Sul posto i carabinieri ed i vigili del fuoco. Si sta accertando la dinamica dei fatti e, in particolare, i motivi per i quali il camion si trovasse sui binari.

Il convoglio che ha investito il camion è un treno regionale che collega la frazione “Sibari” di Cassano allo Ionio con Corigliano Rossano. Nessuno dei vagoni del treno ha subito conseguenze a causa dell’incidente e, dunque, nessuno dei passeggeri é rimasto ferito. Il conducente del camion viaggiava da solo a bordo del mezzo. Il locomotore ed il camion, a causa delle fiamme che li hanno investiti dopo lo scontro, sono andati totalmente distrutti.

Rfi e Trenitalia: “circolazione sospesa fra Sibari e Corigliano”

“Questa sera, intorno alle 19, un camion ha occupato la sede di un passaggio a livello che dai primi riscontri risulta regolarmente funzionante e chiuso, nei pressi di Thurio, in provincia di Cosenza, scontrandosi con il treno Regionale 5677. Al momento risultano deceduti il capotreno e l’autista del camion e illesi i 10 passeggeri presenti a bordo del treno”. Lo comunicano Rfi e Trenitalia in una nota stampa.

“Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale del 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine. La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa fra Sibari e Corigliano Calabro. RFI e Trenitalia esprimono il loro dolore e cordoglio per le vittime e la vicinanza ai feriti”.