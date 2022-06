Grave incidente tra Tortora e Maratea, sulla statale 18: un morto e un ferito

TORTORA (CS) – Grave incidente stradale a Tortora, nell’Alto tirreno cosentino. Non c’è l’ha fatta uno dei due motociclisti rimasti coinvolti in un grave scontro, questa mattina, tra Tortora e Maratea lungo la Statale 18, in località Castrocucco. Per cause ancora da accertare, si sono scontrate due moto. Entrambe le persone alla guida sono state soccorse dai sanitari del 118: una è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale dell’Annuziata a Cosenza ma è deceduta in Pronto soccorso per le gravi ferite riportate; l’altra è stato trasportata in ambulanza in ospedale. La vittima si chiamava Domenico Covelli, 41 anni, originario di Praia a Mare.

Sul posto per accertare sulla dinamica dell’incidente anche i Carabinieri di Praia a Mare, per i rilievi del caso, e gli agenti della Polizia Municipale di Tortora che hanno gestito la viabilità.