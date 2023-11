Il maltempo devasta la Toscana e si dirige verso Sud. Domani allerta gialla in Calabria

L’ondata di maltempo che sta sferzando l’Italia ha piegato questa notte la Toscana con danni, devastazioni, vittime e dispersi. La protezione Civile Regionale, infatti, ha emesso un bollettino di allerta meteo di colore giallo per tutta la Calabria in vigore fino alla mezzanotte di domani per venti forti e possibili temporali.

Maltempo: Occhiuto, Calabria vicina a Toscana e a popolazioni colpite

“La Calabria è vicina alle popolazioni colpite dal maltempo che ancora una volta sta flagellando gran parte del Paese, causando disastri e morte.

In particolare esprimiamo solidarietà e cordoglio al governatore Eugenio Giani e a tutta la Toscana, Regione nella quale si registrano drammatiche inondazioni, tre vittime, e diversi dispersi.

La nostra Protezione Civile segue con attenzione l’evolversi della situazione e ha già comunicato al coordinamento nazionale la propria disponibilità a contribuire, con mezzi e personale, agli interventi di soccorso e assistenza alle popolazioni”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Ciaran devasta la Toscana: 5 morti e dispersi

Apprensione in questo ore per la furia del maltempo che si sta abbattendo sulla Toscana e che he conta in queste ore cinque vittime e alcuni dispersi. La Toscana è la regione più colpita ma danni e disagi per l‘uragano Ciaran si sono registrati in gran parte del centro nord del paese. Una situazione monitorata dal Governo che “segue con apprensione l’evoluzione degli eventi calamitosi ed esprime il profondo cordoglio per le vittime”. La Presidente Giorgia Meloni si mantiene in costante contatto con il ministro Nello Musumeci, con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e il presidente della Regione Eugenio Giani. “Ho parlato con il presidente del Consiglio pochi minuti fa, si stanno attivando per portare nel Consiglio dei Ministri che inizia alle 11 lo stato di calamità nazionale”, ha annunciato il governatore Giani. Nella regione ci sono almeno 40mila persone senza luce e sono stati fatti mille interventi.