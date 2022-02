In ricordo di Tonino Farina

COSENZA – Ci ha lasciati Antonio, per tutti Tonino, Farina, personaggio noto a Cosenza perché in passato ha ricoperto il ruolo di Presidente della V Circoscrizione del municipio, e conosciuto anche per la sua incessante attività nella Parrocchia Sacro Cuore di Gesù (Madonna di Loreto), dove domani, domenica 6 febbraio, si celebreranno le esequie alle ore 15.30.

Ottoetrenta si stringe attorno alla famiglia Farina e in particolare a Francesco, già nostro fotografo e collaboratore, per la perdita del caro papà.