Incendio a Falerna, in fiamme la dependance di una villetta e un’auto

FALERNA (CZ) – I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio a Falerna Marina per spegnere un incendio che ha interessato la dépendance, una piccola costruzione con struttura in legno, annessa ad una villetta. Il locale interessato dal rogo era adibito a tavernetta e la tettoria, anche a parcheggio. L’auto del proprietario che si trovava parcheggiata sotto è andata completamente distrutta. All’interno della dépendance sono state rinvenute tre bottiglie di gpl prontamente messe in sicurezza. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti i carabinieri al lavoro per gli accertamenti circa l’origine dell’incendio. Non si sono registrati danni a persone.