Incidente sulla statale 106, schianto tra due auto: feriti madre e figlio

CUTRO (KR) – I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 9 questa mattina sul tratto della Statale 106 jonica, in località Votapozzo nel comune di Cutro per un incidente stradale. Due i mezzi coinvolti, una Mercedes Classe A ed un Fiat Fiorino. Quest’ultimo a seguito dell’impatto è finito fuori strada terminando la sua corsa in un fossato.

A bordo della Mercedes viaggiavano madre e figlio entrambi feriti e affidati al personale del 118 per le cure del caso. La donna è stata poi trasferita in ospedale in elisoccorso. ll conducente del Fiorino invece, è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco e trasferito con un’ambulanza in una struttura ospedaliera di Catanzaro.

Il tratto della Statale 106 è stato prima chiuso al transito in ambedue i sensi di marcia e poi riaperto su una sola corsia. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica del sinistro.