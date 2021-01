La contatta per la droga ma è un tranello per violentarla, arrestato 26enne

SIMERI (CZ) – Un incontro per contrattare l’acquisto di droga è finito male per una giovane donna di 22 anni abusata da un ragazzo. I carabinieri della Compagnia di Sellia Marina hanno sottoposto a fermo d’indiziato di delitto un 26enne, resosi responsabile di violenza sessuale ai danni della ragazza. La violenza, secondo la ricostruzione degli investigatori, ha avuto origine dopo un incontro che la giovane donna ha avuto con l’uomo, di nazionalità marocchina, sul lungomare del quartiere Lido di Catanzaro per contrattare l’acquisto di droga.