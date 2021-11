Lappano, picchia la moglie che finisce in ospedale. Arrestato 51enne

LAPPANO (CS) – Un uomo di 51 anni di Lappano, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Celico per lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia in danno della moglie. In particolare, l’uomo ha aggredito la moglie al culmine di una lite all’interno della loro abitazione.

La vittima è stata poi trasportata in ospedale a causa dei traumi subiti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, non si trattava di un episodio isolato, ma già in passato l’uomo si era reso protagonista di analoghe violenze.