Lattarico, al culmine della lite picchia la moglie: arrestato 38enne

LATTARICO (CS) – Nuovo caso di violenza tra le mura domestiche che si trasforma in tutt’altro che un luogo di serenità e sicurezza. E’ quanto accaduto nel piccolo Comune di Lattarico e i fatti risalgono alla notte del 15 dicembre scorso quando un uomo, un 38enne, al culmine di un litigio, si è scagliato contro la giovane moglie procurandole lesioni personali giudicate guaribili in sette giorni.

La vittima ha chiesto l’intervento dei Carabinieri chiamando il 112 perché stanca delle vessazioni del marito. I militari di Rose e Lattarico si sono immediatamente portati presso l’abitazione della vittima e l’hanno trovata in uno stato di agitazione tale, da far subito intuire cosa stesse vivendo.

Raccolta la denuncia, il marito è stato tratto in arresto per i maltrattamenti commessi in danno della moglie e sottoposto agli domiciliari presso un’abitazione distante da quella coniugale come disposto dall’Autorità Giudiziaria. L’arresto è stato successivamente convalidato dal competente GIP che ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico.