LUZZI (CS) – Sparatoria in pieno centro a Luzzi. L’episodio è accaduto ieri mattina e, secondo quanto emerso, una persona è rimasta ferita a seguito dell’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco. La vittima è stata portata all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza ma non sarebbe in pericolo di vita. Alla base del gesto, sul quale indagano i carabinieri di Rende, ci sarebbe stata una lite per futili motivi tra l’autore del gesto che è stato fermato per tentato omicidio, e il soggetto ferito.