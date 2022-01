Malore dopo lavoro, muore medico responsabile hub vaccinale di Corigliano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ha lasciato grande smarrimento e dolore nella comunità di Corigliano la notizia dell’improvvisa scomparsa del dottor Rocco Cataldo Romeo, medico vaccinatore colto da malore mentre si trovava a bordo della propria auto, dopo aver finito il turno odierno all’hub Vaccinale di Corigliano Rossano. Romeo, 65 anni, era il responsabile del Dipartimento di Igiene e Sanità pubblica del Distretto Jonio dell’Asp di Cosenza e dello stesso Centro vaccinale Hub del Palabrillia. Lascia la moglie e due figli.

«Era un uomo pieno di entusiasmo, disponibile, con il quale avevo confronti quotidiani e che ha affrontato con indomito spirito di servizio e pacatezza il non facile compito di gestire uno degli hub vaccinali più importanti della Calabria, un lavoro che tantissimi apprezzavano molto. Alla sua splendida famiglia vanno le più sincere condoglianze dell’intera città, e personalmente non posso non rivolgere un pensiero a Francesca: sii forte amica mia, e sii orgogliosa di tuo papà come lo è l’intera comunità», ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi.