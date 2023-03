Maltempo a Cosenza: il Coc di Palazzo dei Bruzi fa la conta dei danni e degli interventi eseguiti

COSENZA – Il Centro Operativo Comunale di protezione civile, aperto sin dalle prime ore del pomeriggio dalla Dirigente del Settore Protezione civile di Palazzo dei Bruzi, Antonella Rino, nell’immediatezza della violenta tromba d’aria che si è abbattuta su Cosenza, ha provveduto a stilare una prima stima dei danni che sono stati accertati a seguito dei tempestivi interventi che, con il costante e diretto coordinamento del Sindaco Franz Caruso, sono stati messi in moto dall’Assessore alla Manutenzione e Polizia Municipale, Francesco De Cicco, insieme all’Assessore al welfare Veronica Buffone. Gli appartenenti al COC , dopo una accurata ricognizione del territorio cittadino, finalizzata ad accertare la portata dei danni verificatisi per l’improvviso evento atmosferico, si sono poi riuniti a Palazzo dei Bruzi per fare il punto della situazione. Alla riunione, con gli Assessori De Cicco e Buffone, hanno preso parte la dirigente del settore Protezione civile, ing.Antonella Rino, coadiuvata dalla Posizione organizzativa, Arch.Alessandro Sangregorio, il dirigente del Settore Infrastrutture, Arch.Giuseppe Bruno, e la Posizione Organizzativa del settore welfare, diretto da Matilde Fittante, dott.ssa Sofia Vetere. Si è tenuto in costante contatto con il COC anche l’Ing.Giovanni Ramundo, dirigente del settore ambiente del Comune, che ha coordinato gli interventi di sua competenza.

Il COC ha provveduto a redigere un resoconto delle attività svolte, con l’importante ausilio dei Vigili del Fuoco, da quando si è verificata la situazione di emergenza. Dopo accurata ricognizione, sono stati individuati i danni verificatisi e le attività da porre in essere per la soluzione delle diverse criticità emerse.

In particolare nella scuola, primaria e dell’infanzia, “Mario Dionesalvi” di Via Giulia,

la tromba d’aria ha divelto la coibentazione del lastrico solare, costituita da guaina e lastre di polistirolo incollate su di essa. Sono state, inoltre, divelte lamiere e scossaline, materiale tutto rinvenuto nel cortile della stessa scuola. Il Settore Infrastrutture di Palazzo dei Bruzi provvederà domattina a rimuovere il materiale che si trova nel cortile e la società Ecologia oggi si occuperà dello smaltimento. A questo proposito il Sindaco Franz Caruso ha disposto, con apposita ordinanza, la sospensione, nella scuola “Mario Dionesalvi” di via Giulia, delle attività scolastiche per la giornata di domani, lunedì 13 marzo. Un’altra importante criticità ha riguardato la coibentazione in guaina e lastre di polistirolo, del lastrico solare dell’immobile sede della Prefettura (palazzo degli Uffici), che sono state divelte e rinvenute su via Montesanto e nel cortile interno. I Vigili del Fuoco stanno provvedendo a verificare lo stato del lastrico solare del fabbricato sede della Prefettura e lo stato di ulteriori fabbricati vicini. Per queste ragioni si è reso necessario provvedere, con il concorso della Polizia Municipale e dell’arch. Giuseppe Bruno, Dirigente del Settore Infrastrutture, alla temporanea chiusura della viabilità su Via Montesanto, fino all’incrocio con via Adige.

Altri danni hanno riguardato il semaforo di Via Popilia, all’incrocio con Via Scopelliti, che è stato divelto dalla furia del vento. Anche in questo caso il settore infrastrutture provvederà a ripristinare l’impianto semaforico. Le forti raffiche di cento hanno, inoltre, causato il parziale crollo della copertura di un sottotetto non abitato in un fabbricato di proprietà comunale al civico 44 di Piazza Salvatore Spiriti. Il materiale crollato ha determinato un appesantimento del solaio dell’appartamento sottostante, per cui si è reso necessario provvedere cautelativamente all’evacuazione di due famiglie. Del caso si sono occupati personalmente gli Assessori Veronica Buffone e Francesco De Cicco, adoperandosi a trovare subito una sistemazione in albergo per una delle due famiglie. L’altra famiglia ha trovato, invece, una sistemazione alternativa.

Altra situazione critica è stata poi accertata in Piazza Riforma-Via del Sempione dove la caduta sulla strada di calcinacci, pezzi di cornicioni e scossaline, hanno causato il danneggiamento di due autoveicoli e uno scooter. L’area è stata delimitata con transenne da parte della Cooperativa manutenzione.

Alcuni alberi ed arbusti sono inoltre caduti in via Petrarca, nel centro storico, a pochi metri dal Teatro Rendano. L’immediato intervento di rimozione è stato effettuato dalla Cooperativa Mille Idee. Le periferie sono state perlustrate dalle Associazioni di Volontariato Le Aquile e Misericordia. Ulteriori interventi hanno riguardato il taglio alberi pericolanti su Viale Parco e su via Panebianco ad opera delle maestranze interne alle Cooperative. Il COC, che, ovviamente, continua a restare aperto e pronto ad intervenire, resta in attesa di ricevere le schede degli interventi effettuati da parte dei Vigili del fuoco per risolvere eventuali ulteriori situazioni critiche.