Maltempo, cede l’asfalto sulla statale 280 e inghiotte auto. ‘Due Mari’ allagato – VIDEO e FOTO

CATANZARO – Danni questa mattina a causa del maltempo che in queste ore ha piegato la Calabria con forti nubifragi. Sulla statale 280 nei pressi di Lamezia Terme l’asfalto ha ceduto provocando una voragine che ha inghiottito un automobile. Sul posto sono intervenuti i i vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono feriti e le persone sono riuscite ad uscire autonomamente dalla vettura. Anche la complanare da Catanzaro in direzione Lamezia Terme (la strada adiacente ingresso T Hotel) è bloccata da smottamenti ed alberi caduti sulla sede stradale.

Diversi i disagi in queste ore nel Lametino tanto che si è reso necessario richiedere rinforzi dai comandi dei vigili del fuoco di Cosenza e Crotone. Nel Comune di Maida è esondato un torrente, difficoltà anche a San Pietro a Maida. Al momento il paese è isolato e qui si sono registrati allagamenti, cedimenti di strada: “Le strade non sono agibile – ha spiegato il sindaco Domenico Giampà– non si contano le case allagate. Siamo in contatto con i vigili del fuoco ma anche loro non possono accedere in paese”.